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莊韻澄+8貓 =11位家人
5 小時前
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寵物莊韻澄莊端兒
莊韻澄+8貓 =11位家人
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MiuMiu手術後同莊韻澄齊齊影結婚照。
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莊韻澄的8隻寶貝貓。
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棉花糖、黑蚊蚊、白雪雪、橘色貓Lily及蕉蕉(手抱)。

莊韻澄(前名莊端兒)去年與圈外男友結婚並誕下一子，除了全力照顧BB，亦要勤做運動盡快收身，為未來工作做準備。莊韻澄是個百分百貓奴，家中8隻貓貓全是收養，一家十一口好熱鬧。撰文：畸豬

莊韻澄有8隻貓，其中6隻是本地流浪貓，讓她逐一介紹：
第1隻收養叫蕉蕉，今年8歲，肌肉型男仔，很愛食菜，好乖好嗲，不怕陌生人，脾氣好好又很錫BB。
第2隻叫銀芽，三色貓女，細膽又黐身，已離開了我。
第3隻是6歲女棉花糖，貓如其名，抱牠時軟綿綿，時刻會跳上任何人大髀的貓貓，超級嗲。
第4隻叫黑蚊蚊，今年5歲的男仔，只會嗲我同我老公，精壯大隻，但好怕陌生人，經常匿在梳化底。
第5隻是5歲的白雪雪仔仔，大隻但很嗲，性格有點煩又厚面皮，喜愛招呼來賓。
第6隻是Lily囡囡，今年9歲，領養時4歲，橘色毛毛很靚，當時我不收養的話，就會人道毁滅，牠經常打其他貓，我明白牠行為，因為牠過去有不好的經歷，才有這樣的性格。
第7隻是4歲貓女砵砵，因為好似離世的銀芽，所以收養牠。兩個月大時跌斷腳，太百厭所致。牠很貪吃，連榴槤都要爭食，是全屋最活潑的貓。
第8隻MiuMiu是英短仔，今年11歲，老公養的貓，未拍拖時已經幫他照顧，性格乖巧、黐人及聰明，很懂事的，亦是唯一可以在主人房住的貓。

MiuMiu手術風險大
莊韻澄最傷心是銀芽離開一刻，至今仍掛念牠。對於她來說，與8隻貓貓也很有著非常多的難忘或窩心事。最窩心是MiuMiu似識聽人話：「去年我大肚時，牠深夜忽然不停地叫，想我讓牠去廁所，但牠去不到。我帶牠看醫生，才知是腎石，醫生不建議做手術，因為10歲的MiuMiu做手術風險大，腎病是貓殺手，我堅持要為牠做手術，在旁邊叫牠撐住，要一齊等BB出世。最後牠打勝仗，手術後極速復原，真是奇蹟。」

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白雪雪(左)、黑蚊蚊(中)、棉花糖(右)、三色貓銀芽及蕉蕉(中上)。
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蕉蕉是大隻仔，不怕陌生人。
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砵砵很喜歡說話。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/莊韻澄8貓-11位家人-278101
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