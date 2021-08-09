葉巧琳入行9年首開個唱 跟樂隊合唱淚灑會場

葉巧琳(Mischa)於昨晚(18日)假海洋公園怡慶坊舉行滇唱會，今次是她入行9年以來首個個唱，她使盡渾身解數，在音樂會中為樂迷帶來目不暇給的演出。 她以《孤單的貝多芬》為個唱揭幕，之後再與多位dancer邊跳邊唱。

熱舞過後，Mischa笑道：「係咪估唔到一開始就跳咁多舞？好多謝大家嚟我出道9年以嚟第一個Concert，好明顯係一個自肥嘅concert啦！全男班dancers仲要個個都咁靚仔。其實呢9年我嘗試咗好多嘢，不停去發掘自己可以做到嘅嘢，不停摸索，當中會有啲唔好開心、失落嘅時候，但我好感激經歷過呢啲難關，因為係人生寶貴嘅一課。以下落嚟呢首歌，係我喺唱歌時，搵唔到自己把聲音，但呢首歌幫咗我好多。」

Mischa在演藝學院結識了結他手Mike及鍵琴手Pong，並一同組成樂隊Trekkerz，三人於個唱當晚再度合體，他們不但唱出樂隊的作品，並跟粉絲分享了他們在校園時的合照話當年。其後，她邀請了張進翹（Manson）擔任演出嘉賓並一同合唱盧凱彤的歌曲《囂張》。

Mischa因為之前要演出舞台劇《攣攣成人禮》，令到演唱會只有兩星期的排練，但在極短時間內練習大量舞步，是一次很大的突破，她說：「其實觀眾入得嚟睇Show，都想睇到多啲嘢，咁我都會諗下大家想睇啲咩，所以就盡跳啦！喺咁短時間跳到咁多，就連排舞老師幫我改咗個名叫做『葉慧根』，我都可以叫自己做跳唱歌手！而家開咗個頭，日後再有快歌都應該要繼續跳，走唔甩。」而在台上與Trekkerz成員演出時唱到感動落淚的一刻，Mischa指自己收斂了，她說：「我之前喺排練室唱嗰陣喊到唱唔到落去，今次有心理準備就冇喊咁耐，不過歌詞實在觸動到我，忍唔到呢！