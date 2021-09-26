葉蒨文「登六」晒一頭銀髮：享受優雅地變老

日前，葉蒨文(Sally)60歲生日，但老公林子祥因身在內地工作，未能一同慶祝，她與繼子林德信、李樂詩及Gin Lee 慶祝。Sally在社交網上載多張慶生照，相中Sally一頭銀髮，笑容燦爛，並撰長文寫下「登六」感受。

「今天我悠然邁入了以6字開頭的歲月!! 大腦一片空白!! 60年過去了，我也曾經追逐過很多，在每月每週每日每分每秒中，經歷了生命可能賦予的幾乎所有激動和起落……我很感激人生走到了這裡，健康，精神，頭腦和身體都很好。每一天對我來說都是驚喜。每一刻都是充滿祝福和神聖的。我將繼續以開放的心靈、開放的思想和開放的精神去過好每一天。我會盡力去把每天過到最好，儘管有時候也會感覺低落。我將享受優雅地變老，有意識地努力在每天做到自己的最好，也成為最好的自己，珍惜和照顧匆匆而過的每日，好似它們是稀有又美麗的珠寶」

她再續：「我也想和你們分享真實的自我——外在與內在，容貌及心靈！！！ 我只想做完完全全的，真正的自己！希望你們能夠接受這樣的我，白頭髮，和可愛的皺紋！Lam 很喜歡我這樣，因為現在我可以和他作伴，我們看上去像雙胞胎! 我不知道我的整個自我會從這裡走向何方，但對接下來身心將會經歷的所有自然旅程，我真心期待… 就好像大自然一樣，她接受並擁抱一切如它們本初的樣子！」Sally 坦言享受優雅地變老 ，感謝上天的賦予，亦表示為老公而驕傲！