蔡思貝被指左右逢源獲富豪力追 嬲爆出PO︰我的確很富貴

蔡思貝入行以來緋聞多多，儘管與胡鴻鈞傳出緋聞，她亦不避嫌用對方家姐的座駕出入，可見二人關係非淺。近日有傳她獲富豪力追，更指她已搬入2千呎的西貢獨立屋，加上她去年以200萬購入車位，生活忽然富貴，令人猜測她與富豪同居，甚至一腳踏兩腳。

余德丞留言勉勵

蔡思貝對相關傳聞非常火滾，在IG留言︰「我的確很富貴，因為我身邊有很多愛錫我、信任我的朋友親人和工作伙伴。我會繼續照顧好自己，做好我的工作，謝謝你們的關心。」Hashtag更寫上「#小時候上學不明白為何要學看圖作文#長大後才發覺原來真的能夠學以致用#enough is enough」。不少圈中好友均留言鼓勵，曾經與蔡思貝傳緋聞的余德丞，以DearJane歌曲《銀河修理員》的一句歌詞勉勵對方：「任歲月再壞 不致心慌。」

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