蔡頌思 從草叢執皮皮回家

曾參與《2020年度香港小姐》的蔡頌思(Jocelyn)，因私人理由中途退賽。做不成港姐對Jocelyn來說並非損失，反而令她知道自己喜歡演戲，踏上演員之路，最近忙於為10月公演的舞台劇《老公你好悶》排練。家人都在溫哥華，在港獨居的Jocelyn去年在家附近發現街貓皮皮，收養了牠至今一年，皮皮已成了她的知己良伴。

撰文：畸豬

皮皮是隻橙色巨蟹座唐貓仔，剛滿一歲：「皮皮很似狗，很嗲很黐人。」Jocelyn說去年這個時候執牠回家，「有一晚我call車外出，當時好大雨，期間聽到草叢有BB叫聲，我有養開貓，知道是貓B叫聲。」

雨中發現皮皮

Jocelyn即時取消call車，去附近便利店買貓B食物：「不出所料，食物引到隻橙色小貓出來，牠將食物咬住後即衝回草叢。之後我每日都去餵牠，牠聽到我叫就會跑出來，最後我決定收養牠。」未有主人的皮皮身形細小，日日翻垃圾桶找食物，「但又不是經常找到，見到牠又瘦又弱，感到很心痛。」

Jocelyn以前的貓貓全是自來貓，她說皮皮是隻很無安全感的貓：「牠很想24小時都見到我，牠自細就每晚要跟我睡，但牠很嘈，所以我關房門不讓牠入房。皮皮就不停抓房門，要我讓牠入，很搞笑。」

最愛玩拋接

基本上，Jocelyn去到邊，皮皮就會跟到邊：「甚至去廁所、沖涼都會跟住我，最愛我與牠一起玩拋拋接接，經常都會叼自己的玩具放在我腳前，示意跟牠玩。擲完玩具牠就會跑過去叼回來，不停來來回回。」Jocelyn說皮皮是一隻獅子：「牠初時又瘦又弱，現時一歲已經好大隻強壯，真心好欣慰。」皮皮個性好善良又善解人意：「牠對所有人都友善，大部分貓貓見到陌生人都會驚到即走，但皮皮像狗狗一樣，每次有朋友到訪，牠都會八卦走去聞他們，超級友善。」

蔡頌思 從草叢執皮皮回家