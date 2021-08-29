虎道門｜AK親解MV「不露」之謎 Lokman自爆出騷前小秘密(有MV練舞片段)

人氣男團MIRROR每周一新歌的夏日企劃」怎能少了正副隊長楊樂文(Lokman)、江𤒹生(Anson Kong)？兩人近日首次合體推出歌曲《虎道門》，MV上架不足10日，已錄得逾100萬點擊，兩人日前在音樂平台JOOX跟鏡粉們分享歌曲的創作概念和MV拍攝趣事。二人又自爆上台表演前的小習慣，Lokman表示，「拍吓自己個身，拍吓膊頭、大脾、胸肌、腹肌，刺激吓等個人醒啲」，AK則表示自己會向隊友說：「唔好咁緊張，good show！」並與隊友擊掌擁抱，互傳力量。

Lokman港普引AK發笑

隊長Lokman透露，他與AK身為正、副隊長，經常要保持忍耐，不能隨便爆發內心的一股小宇宙，但新歌MV可容讓他們傾力演繹日本暴走族的風采。兩人「型到核爆」的演出獲觀眾大讚，不少粉絲問何以AK未有與Lokman齊齊半裸騷肌？AK解釋，因他在MV演維修技工，故決定穿回上衣，以免聽眾混淆他與Lokman的角色。兩人互笠高帽大讚對方，AK更謂：「型嘅定義咪Lokman囉！」Lokman網站小編的要求下，以普通話分享「型」的定義，Lokman表示，他心目中「型」的icon是MJ(Michael Jackson)，不過其港式普通話惹來AK發笑，更有觀眾留言問有沒有字幕。AK則重提因黑面被花姐罰500元事件，自詡講得出做得到，很有型。