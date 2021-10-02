處女座人妻P｜徐淑敏Deep V慶生 陳自瑤沈卓盈性感look睇到㷫恰恰

徐淑敏(Suki,現名徐菁遙)與陳自瑤、沈卓盈及黃芳雯是出名的好姊妹，今日她們差不多同一時間在社交平台發布她們在5星級酒店搞生日會的照片。派對非常奢華，房間擺滿大大小小的氣球，並準備了非常有特色的立體蛋糕配合貴婦主題，而壽星女之一的Suki更準備了兩件高貴晚裝示人。

徐淑敏玩人妻的誘惑

她們均以Deep V晚裝示人，拍照時也特意大騷修長美腿。Suki除了穿上黑色低胸晚裝外，更準備了一件淺藍色的低胸晚裝。雖然她的晚裝心口位置有一層薄紗，但隱約見到Suki豐滿上圍及深長事業線。Suki在帖文留言多謝沈卓盈，她說︰「多謝沈卓盈幫我哋三個處女座安排咗個咁靚嘅birthday theme party! 你真係好叻叻呀！」

沈卓盈籌辦處女座生日會

Yoyo留言說︰「說了很久的處女座派對終於能夠實現了，其實我發現處女座真的有很多優點，為我們乾杯。」她更特意感謝沈卓盈統籌今次生日會，並謂︰「真的很感恩我身邊有很多好朋友一路愛護我，守護住我，給我滿滿的愛！Love you all」而沈卓盈直言終於有覺好瞓，除了著三位好姊妹要「識做」外，亦都感性留言說︰「在生能遇到一個知己已經很幸運，我遇上了三個，而且三個都是處女座（係咪好正呢）其中兩個還是同月同日生日的。哈哈～我的碓很幸運啊～緣份這東西真的是太奇妙了～滿滿的愛送給美美的妳們。」