蜘蛛俠湯姆賀倫認愛Zendaya

25歲「蜘蛛俠」男星湯姆賀倫(Tom Holland)多次被影到與同片女星Zendaya親密出巡，但兩人一直從未承認拍拖。直至昨日，適逢是Zendaya的25歲生日，湯姆上載兩人的合照，並留言：「我的MJ，祝你生日快樂，起床後打電話俾我。」MJ是Zendaya在《蜘蛛俠》的角色名字，而Zendaya亦有回應：「Calling now」。湯姆此舉無疑是終於承認與Zendaya拍拖。

認愛po吸千萬like

湯姆與Zendaya於4年前合演《蜘蛛俠：強勢回歸》(Spider-Man：Homecoming)時傳出緋聞，兩人當時只認是好朋友關係。同年8月，Zendaya宣傳新片時透露，自己與湯姆的關係非常密切。今年7月1日美國國慶假期，湯姆駕車去見Zendaya媽媽，於洛杉磯被影到在車廂內與Zendaya親吻，情侶關係愈炒愈熱，昨日他們終於承認拍拖。另外，湯姆於IG分享女友Zendaya擁抱自己的相片，上載21小時已獲得超過1,672萬讚好及15萬則回應。

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