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蟻俠保羅拍喜劇演心理醫生
8 小時前
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蟻俠PaulRuddTheShrinkNextDoorAppleTV+傳媒家族繼承人
蟻俠保羅拍喜劇演心理醫生
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Marvel超英片《蟻俠》(Ant-Man)男星保羅活特(Paul Rudd)回歸電視圈，演出黑色喜劇《The Shrink Next Door》。劇集根據真人真事改編，以八十年代初為背景，講述諧星Will Ferrell飾演的商人，為改善自己的人際關係，找來保羅飾演的心理醫生Isaac治療，怎料逐漸被Isaac控制生活，兩人發展一段長達30年的精神綁架關係。
 

金球獎編劇執導
保羅憑《蟻俠》成為影壇一線紅星，今次回歸視界，當然要有重量級製作班底。《The Shrink Next Door》由人氣劇《傳媒家族繼承人》(Succession)編劇Georgia Pritchett執導，他曾奪得金球獎、艾美獎等成就。保羅拍檔Will Ferrell，憑綜藝節目《Saturday Night Live》成名，屬現今美國影壇笑匠。《The Shrink Next Door》於11月12日推出3集，Apple TV+同步上架。
 

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/蟻俠保羅拍喜劇演心理醫生-273972
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