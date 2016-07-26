Am730
Am730
Am730
Am730
Entertainment
衝出香港｜《Dear My Friend,》獲日本J-WAVE電台推介 姜濤：真的沒想過
1 小時前
#Hashtags
MIRROR姜濤DearMyFriend日本JWAVE電台STEPONE
衝出香港｜《Dear My Friend,》獲日本J-WAVE電台推介 姜濤：真的沒想過
news-images
姜濤以新歌《Dear My Friend,》悼念亡友「中峰」。

MIRROR成員姜濤悼念亡友「中峰」的歌曲《Dear My Friend,》，MV重現姜濤昔日與摯友難忘的相處片段，其中在靈堂送別亡友的一幕，姜濤更是哭成淚人。MV在香港串流平台上架不足3星期已錄得逾430萬點擊，至今仍是熱門音樂影片的首位，獲日本J-WAVE電台節目《Step One》重點推介。

 

news-images
姜濤拍MV時，哭成淚人。
 news-images
姜濤沒想過獻給亡友的《Dear My Friend,》，獲日本J-WAVE電台推介 。

今日凌晨姜濤在IG上載J-WAVE電台節目《Step One》倒數香港串流榜的聲立片段，日籍男主持介紹《Dear My Friend,》是送給亡友的歌曲，大意內容是，當一個人獨處時，回想起對方的笑容，希望在遙遠的天空，繼續守護著他。姜濤留言：「真的沒想到」，並以日文寫著：「多謝，我會努力！」

J-WAVE是東京最受歡迎的FM廣播電台之一，《STEP ONE》主要播放日本和海外歌曲，姜濤的《Dear My Friend,》是繼林家謙的《一人之境》後，另一首獲推介的廣東歌。

news-images
姜濤與亡友「中峰」識於微時，是籃球場上的戰友。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/衝出香港｜《dear-my-friend》獲日本j-wave電台推介-姜濤：真的沒想過-281811
#Hashtags
MIRROR姜濤DearMyFriend日本JWAVE電台STEPONE

畢彼特瑪歌再度合演新片

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
畢彼特瑪歌再度合演新片
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多