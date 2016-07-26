衝出香港｜《Dear My Friend,》獲日本J-WAVE電台推介 姜濤：真的沒想過

MIRROR成員姜濤悼念亡友「中峰」的歌曲《Dear My Friend,》，MV重現姜濤昔日與摯友難忘的相處片段，其中在靈堂送別亡友的一幕，姜濤更是哭成淚人。MV在香港串流平台上架不足3星期已錄得逾430萬點擊，至今仍是熱門音樂影片的首位，獲日本J-WAVE電台節目《Step One》重點推介。

今日凌晨姜濤在IG上載J-WAVE電台節目《Step One》倒數香港串流榜的聲立片段，日籍男主持介紹《Dear My Friend,》是送給亡友的歌曲，大意內容是，當一個人獨處時，回想起對方的笑容，希望在遙遠的天空，繼續守護著他。姜濤留言：「真的沒想到」，並以日文寫著：「多謝，我會努力！」

J-WAVE是東京最受歡迎的FM廣播電台之一，《STEP ONE》主要播放日本和海外歌曲，姜濤的《Dear My Friend,》是繼林家謙的《一人之境》後，另一首獲推介的廣東歌。