炮轟用紙巾塞車門行為缺德 袁文傑︰跟隨地吐痰無分別

相信不少人都試過，乘搭的士時，發現車門內門柄凹槽位置塞滿紙巾，有時更感覺到那堆紙巾是濕淋淋的，非常嘔心。日前袁文傑在社交平台批評這種行為自私，更皺晒眉拍下他見到的那堆紙巾。

袁文傑寫道︰「其實呢種『塞』衛生紙巾喺車門裡的位置，係一種好自私行為！時不時搭的士代步，久唔久又總遇到一次。記得多年前一次開車門上車坐低話俾司機知去邊度然後閂車門，一摸，摸到一舊疑似頗具「質感」的白色紙物體，那是遠在疫情之前，又未有帶消毒潔手液出街……其實跟隨地吐痰、拋垃圾出街、或詐詐諦跌咗個用完口罩落地，又有乜分別？更慘情，如這白色紙物體帶給你「一丁點」濕濕潺潺的觸感……」

鄭世豪江嘉敏身同感受

鄭世豪留言說︰「我都永遠諗唔明，啲人係咩玩法？」而江嘉敏亦身同感受說︰「成日都見到，成日都唔小心會摸咗落去！」其他網民亦批評這類行為欠缺公德心，並指近日不論的士，還是巴士都有類似情況出現，而且愈來愈多。