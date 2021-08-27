被傳漏夜走佬 趙薇出po報平安

趙薇最近被傳遭封殺兼被列為「劣跡藝人」， 她主演的舊作包括《還珠格格》等更已經全數被下架，就連其好友袁立都表示，沒有人能夠成功與她聯絡。昨日，有傳趙薇已「走佬」前往法國，今日下午她終於「現身」在IG出po，似乎是要報平安。

透露與父母一起

趙薇在個人IG帳戶上載了3張相片，並留言稱：「最好的季節，和爸爸媽媽在一起聊天，就好像自己從未長大過，真好」。不過，透過相片無法推測她正身在何地。及後，她亦將該段帖子刪除。

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走佬傳聞言之鑿鑿

昨日突然有傳，趙薇乘坐包機直飛法國波爾多，有網友甚至表示：「我朋友就在波爾多，他得到消息去機場看到趙薇了！我朋友在停車場好像看見趙薇上了一輛豐田轎車，豐田在停車場竄的巨快，跑路了！」傳聞指趙薇今趟飛到法國，是為了會合丈夫黃有龍，而消息傳出後，隨即引起網民熱烈討論，有人半信半疑，認為她應該已被限制出入境，但亦有人確信消息。