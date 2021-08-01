被前東主告違約 爆代朴有天墊支色情消費

韓國男團東方神起和JYJ的35歲前成員朴有天，近年官非纏身，2016年被控性侵，2019年涉嫌吸毒被捕，近日又被近身經理人爆料，指他一直沒有戒毒，還有一出獄即找女人，以及海外賭博，並且圖文並茂，列出朴有天與淫媒的對話，還有身處賭場的照片，經理人更直呼朴有天是禽獸。

人格破產的朴有天，今日又被經理人Re:Cielo告違約，指他在違約前1個月，與一家日本企劃簽訂雙重合約，兩方正準備依法應對。據悉，Re:Cielo是扑有天作為JYJ男團成員活動時期的經理人。Re:Cielo方面表示，在扑有天的合約期，公司不吝投資和支援朴有天，不僅幫他解決了超過20億韓元(約1,332萬港元)的債務，還替墊付了1億韓圜(約666,000港元)的聲色夜場消費欠款，及買給女友的名牌包包。Re:Cielo還指出，朴有天稱Re:Cielo的代表涉嫌貪污言論屬實不當，嚴重損害了公司及代表的名譽。

朴有天涉吸毒于2019年7月被判緩期執行，2020年初曾復出，並在海外發行專輯和演出，但名譽掃地的他未能東山再起。