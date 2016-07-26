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被姜濤黐住睫毛追蛋糕 阿Dee生日獲花姐肥仔隔空送吻
1 小時前
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何啟華阿Dee姜濤花姐肥仔ERROR
被姜濤黐住睫毛追蛋糕 阿Dee生日獲花姐肥仔隔空送吻
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「ViuTV一哥」何啟華生日，獲花姐、ERROR隊長和姜濤齊賀壽。
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花姐與肥仔拍片賀Dee哥大壽。

今日是「宇宙天團」ERROR成員何啟華(阿Dee)的31歲生日，「ViuTV一哥」果然名不虛傳，獲經理人花姐(黃慧君)隊長肥仔(梁業)吻賀，不過上周親手製作生日蛋糕給他的姜濤卻送上特別的祝福，「你下年還返個蛋糕俾我！」事緣，上周阿Dee在IG限時動態上載與姜濤和Alton為飲品宣傳開live的短片，姜濤為阿Dee親手製作生日蛋糕，他更自誇蛋糕一定好食，並當場試食一口。阿Dee難得獲姜濤送上親手製的蛋糕，下年歸還亦自合情合理。

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阿Dee獲花姐送吻賀生日。(肥仔IG)
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身為ERROR隊長，非常有愛的肥仔吻賀副隊長阿Dee生日。(肥仔IG)

花姐叫姜濤入ERROR

今日凌晨肥仔在IG限時動態上載一條短片，肥仔與花姐齊齊賀阿Dee生日，花姐率先對Dee哥說生日快樂，肥仔接著說：「Dee哥生日，要送禮物給他，我覺得係時候讓隊長個位俾佢。」花姐聞言則回應，「不如將隊長個位讓俾姜濤，姜濤加入ERROR。」原來姜濤也在場，鏡頭外忙著黐眼睫毛的他，「犧牲色相」向阿Dee追討下年還蛋糕。他眯著眼向鏡頭說：「你下年還返個蛋糕俾我！」最後肥仔隔空向阿Dee獻吻，非常有愛。

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姜濤「犧牲色相」黐住眼睫毛向阿Dee追還蛋糕。
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早前，姜濤在「姜糖」粉絲活動親手製作蛋糕。(IG截圖@Dee)
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姜濤為阿Dee送上整手製作的蛋糕。

羊群/雯雯應援

除了獲花姐、肥仔和姜濤賀生日，「真主」阿Dee生日，羊群/雯雯(粉絲暱稱)當然要全力應援，粉絲們在尖沙嘴購下巨型燈箱廣告，亦在港九新界35處巴士站購下燈箱廣告(九龍及新界區燈箱至12日，港島區燈箱至19日)，並於今日舉行「真主誕，飄忽巡遊」的打卡和派發應援物活動。

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阿Dee的粉絲購下燈箱廣告為偶像慶生。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/被姜濤黐住睫毛追蛋糕-阿dee生日獲花姐肥仔隔空送吻-279727
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