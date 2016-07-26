被姜濤黐住睫毛追蛋糕 阿Dee生日獲花姐肥仔隔空送吻

今日是「宇宙天團」ERROR成員何啟華(阿Dee)的31歲生日，「ViuTV一哥」果然名不虛傳，獲經理人花姐(黃慧君)隊長肥仔(梁業)吻賀，不過上周親手製作生日蛋糕給他的姜濤卻送上特別的祝福，「你下年還返個蛋糕俾我！」事緣，上周阿Dee在IG限時動態上載與姜濤和Alton為飲品宣傳開live的短片，姜濤為阿Dee親手製作生日蛋糕，他更自誇蛋糕一定好食，並當場試食一口。阿Dee難得獲姜濤送上親手製的蛋糕，下年歸還亦自合情合理。

花姐叫姜濤入ERROR

今日凌晨肥仔在IG限時動態上載一條短片，肥仔與花姐齊齊賀阿Dee生日，花姐率先對Dee哥說生日快樂，肥仔接著說：「Dee哥生日，要送禮物給他，我覺得係時候讓隊長個位俾佢。」花姐聞言則回應，「不如將隊長個位讓俾姜濤，姜濤加入ERROR。」原來姜濤也在場，鏡頭外忙著黐眼睫毛的他，「犧牲色相」向阿Dee追討下年還蛋糕。他眯著眼向鏡頭說：「你下年還返個蛋糕俾我！」最後肥仔隔空向阿Dee獻吻，非常有愛。

羊群/雯雯應援

除了獲花姐、肥仔和姜濤賀生日，「真主」阿Dee生日，羊群/雯雯(粉絲暱稱)當然要全力應援，粉絲們在尖沙嘴購下巨型燈箱廣告，亦在港九新界35處巴士站購下燈箱廣告(九龍及新界區燈箱至12日，港島區燈箱至19日)，並於今日舉行「真主誕，飄忽巡遊」的打卡和派發應援物活動。