被批搵老竇關禮傑助威 關楓馨唔覺有問題

《2021香港小姐競選》前晚舉行準決賽，12位順利晉身決賽的佳麗昨午會見傳媒。關禮傑女兒4號關楓馨，比賽時邀請了爸爸上台，四手聯彈鋼琴，有指此舉對其他佳麗非常不公平。關楓馨稱，有同其他佳麗討論過，只想給觀眾一點驚喜。



關楓馨被網民批評「靠父蔭」，才藝表演時拉了爸爸關禮傑上台，對其他佳麗非常不公平。談到此事時她尷尬解釋：「爸爸都唔算幫，琴係我自己彈，之前有同其他佳麗傾過，諗住俾到觀眾驚喜咋。」她認為每個人看事情的角度都不一樣，「當然會有人喜歡、有人不喜歡，我會吸取教訓！」問她可怕紋身影響賽果：「(紋身)係普通嘅事，外國好流行，我覺得係一種藝術！」



陳聖瑜有安慰落選佳麗

今屆多位大熱佳麗被foul出局，包括王嫿嫿、梁允瑜等。3號陳聖瑜表示：「王嫿嫿被淘汰真係難以置信。其實佢整體表現好好，樣又甜，加上佢廣東話進步咗好多，呢樣好值得加分。」陳聖瑜稱，順利晉身決賽的佳麗有安慰一班落選佳麗，更約定日後再見面食飯。