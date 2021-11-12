被指與家謙Tyson小鮮肉合唱 方皓玟：講到我哋似臘肉

方皓玟(小明)、陳凱詠(Jace)、林家謙與Tyson Yoshi昨晚(12日)於海運大廈觀景台舉行《Tiffany & Co. T1 型聚個性音樂會》，上次在Chill Club音樂會遇上驚險甩裙事件的Jace穿褲上陣，她笑言：「依家已做足安全措施，著褲或裙就睇心情，視乎靚唔靚。」當被問及跟小鮮肉合唱心情如何？兩人異口同聲問道：「佢哋係小鮮肉呀？」小明反問：「你講到我哋好似臘肉咁！」她們認真表示，很開心今次可以有不同的crossover，擦出新火花。

單身方皓玟唱情歌：心情OK

回復單身的小明狀態大勇，被問到唱情歌的心情時，她答道：「每個人都會去到人生唔同階段，有啲歷練，唱番情歌都有唔同感覺，心情好OK。」Jace與小明又談到買首飾的心得，兩人同聲表示有人送首飾當然習慣，Jace表示最深刻是小時候讀書成績好，獲外婆送贈金飾，小明則表示，最貴試過花5位數字金額購買心頭好。

被指與家謙Tyson小鮮肉合唱 方皓玟：講到我哋似臘肉？