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被網民批評感無奈 陳嘉倩︰努力一秒間摧毀
1 小時前
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被網民批評感無奈 陳嘉倩︰努力一秒間摧毀
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陳嘉倩擔任主播時，深受網民歡迎。

陳嘉倩離開主播崗位，轉型做KOL，再成為幕前藝人。不過，陳嘉倩在藝人發展的路上，始乎歡迎程度大不如前。日前網絡紅人司徒夾帶在網上分享陳嘉倩與ERROR成員保錡的電視截圖，不少人批評她在奧運主持表現欠佳，杜汶澤更指她是電視史上最作狀的女人。

網上熱話︰保錡挨近陳嘉倩照掀熱話 杜汶澤︰香港電視史上最作狀女人

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不過，當陳嘉倩轉型做藝人的時候，卻飽受網民批評。

陳嘉倩對網民的批評感到無奈，今日她在社交平台寫下長文交代當下的心情。她表示自己的夢想是「做個大家喜歡的主持人」，於是當上節目主持、新聞主播，「從一張白紙開始練習讀稿，咬字，留意時事，幾年間不間斷。」她又指因為喜歡嘗試新事物的性格，決定涉獵其他類型節目，由於形式及氣氛跟以前的完全不同，現在她仍學習當中，「相信離成功還有一段大距離，由衷感謝身邊一直支持和給予機會的人。」

她認為現時「大家隨手用手機就可以留comment比你喜歡/不喜歡的公眾人物或藝人，甚或直接對話，宣傳和應援來得容易，征討亦更方便。」並自問是一個怕是非、怕煩的人，面對一些批評八卦，通常不會反駁。她又指看到關於自己的新聞時，她會珍視批評她的說話，「有建設性的意見我通常會反省，但路過無上文下理就一兩句負評我通常都會拉入黑名單，怕情緒被牽動，畢竟建立很困難，摧毀努力可以是一秒之間。」
 

最後她自我安慰說︰「有位前輩都同我講過，你做一件事，一百個人有一百個唔同嘅解讀，無可能討好所有人，做事最緊要過得到人過得到自己。人生已經很累，少為一些別人對你無緣故的恨費心。我想我還會繼續學習，好深刻奧運期間有位運動員講過，人生就算你用力完成一件事，結果可能都會未如理想，但起碼博盡無悔。不放棄我想也是贏的一種吧。致一直還在堅持的人。」

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陳嘉倩facebook。
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陳嘉倩在社交平台抒發最近被網民批評的心情。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/被網民批評感無奈-陳嘉倩︰努力一秒間摧毀-279749
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