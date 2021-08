被罵He is shit 鍾培生為全港市民揼林作

鍾培生、林作即將舉行拳賽,未真正開打前,兩人昨日上了直播平台17 LIVE進行口水戰,有興趣的讀者可到17 LIVE的YouTube頻道重溫。席上鍾培生稱,「我非常反對物化女性,正正係林作經常性做嘅嘢,亦係我想喺擂台上教訓林作嘅其中一個原因。」林作回應:「佢有咁多女都因為人哋J佢啲家產,有女有錢就係人生贏家。」現場人士叫「林作唔好再借女人上位」,鍾培生附和道:「我真係好想揼你,呢件事已經唔係我同你兩個人嘅事,係全香港人嘅事。」被攻擊的林作即說:「鍾培生係人生贏家嘅原因係因為佢有錢,take away the money, he is shit。」