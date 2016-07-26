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被花姐奚落出碟嘥錢 ERROR阿Dee願自己出錢
1 小時前
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ERROR鄭欣宜岑寧兒陳凱詠
被花姐奚落出碟嘥錢 ERROR阿Dee願自己出錢
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Jace台上甩裙，她多謝阿Dee送上黑色外套解圍。
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ERROR最開心是可與歌迷見面。

由ERROR、鄭欣宜、岑寧兒和陳凱詠(Jace)等，前晚舉行《Chill Club The New Vibes》，這是ERROR成軍3年以來首個演唱會。完騷後四子受訪時表示，雖感緊張但很享受在舞台上演唱與粉絲互動。

肥仔(梁業)直言，要夥拍鄭欣宜(Joyce)壓力很大，「她是真正的唱將，我純粹係跳舞叻啫，講唱歌我真係驚到縮埋一嚿。然後阿濟(經理人)又話我唱歌把聲好緊，搞到我更驚更擔心，成日懷疑自己。」在唱《特務肥姜》時，姜濤雖未能親身到場，但在錄影片段現身，而自稱「ERROR的姜濤」的193則表示，「最成功係逼姜濤話自己係MIRROR的193！」

因唱歌沾上污點

阿Dee首次在台上獨唱表演，觀眾反應熱烈，他在台上曾指花姐不准他出solo，肥仔大爆親眼見證阿Dee被拒的情景，「佢真係同花姐講話自己出錢做solo，但係花姐叫佢唔好嘥錢。」阿Dee半說笑指，自己入娛樂圈是想演戲，故此今晚是唯一不開心的成員，「呢3年我都用唔同表演方式來避開唱歌，但今次真係冇得避，『令我沾上了污點』係咪？」其後他認真表示，學懂了享受舞台，呼籲大家集氣讓他出solo。

Jace跳到險甩裙

Jace在演唱時險些甩裙，幸得阿Dee遞上黑色外套護花。她在完騷後受訪時大嘆可惜，「本來好期待能跟唔同的單位合作，所以在《天生二品》夾了另一首歌，又同阿Dee夾咗一大段舞，可惜展現唔到最原本的表演給大家睇。」談到甩裙時的驚險情景，她直言想大叫「嚇死我啦！」她表示彩排時已做足檢查又於事前「打底」。

被花姐奚落出碟嘥錢 ERROR阿Dee願自己出錢

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/被花姐奚落出碟嘥錢-error阿dee願自己出錢-289715
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