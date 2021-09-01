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被MIRROR傳染 周秀娜酷熱天氣著樽領衫
1 小時前
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被MIRROR傳染 周秀娜酷熱天氣著樽領衫
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周秀娜今日以樽領衫上陣。

今日天氣酷熱，氣溫高達33度，周秀娜以黑色樽領衫出席活動，而陳凱琳和王麗嘉都打扮得十分性感，相比之下，娜姐絕對是「焗鬆糕」。

為排骨胸解畫

娜姐近日頻頻出po大騷水上英姿，她直言很喜歡滑水，所以把握在夏天玩這項運動。她又笑言，最近跟MIRROR合作多，所以被傳染著冬裝。提到她上載的泳衣照驚現排骨胸，有網民對她的健康甚為擔憂，她解釋只是其胸骨生得比較高，其實她向來喜歡飲食。

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娜姐透露未來會主力拍戲。

希望主力拍電影

周秀娜最近加盟古天樂的公司，她表示很開心加入這個家庭，因為大家的理念相似，「我想主力拍電影。」有傳公司會為她度身訂造角色，捧她成為影后，她笑說︰「係就好啦！有角色啱我都會俾心機！拎獎係每個演員都想，但唔會為獎而拍，獎項好難預計。」

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/被mirror傳染-周秀娜酷熱著樽領不敵陳凱琳透視look-283110
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