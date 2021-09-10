裕美狗狗地位不比男友低

轉型搞生意的裕美，由於工作忙少時間在家陪伴兩隻狗狗，但她每日定會抽空與牠們玩玩、聊天。自小養狗的裕美，是百分百狗奴，家中兩隻寶寶都是領養，牠們的地位，絕不比男友林作低。撰文：畸豬

啡白色的Hazel是唐、番混種狗，黑白色是唐狗Zoey，裕美在牠們兩個月及四個月大時領養：「Hazel性格被動，很怕人；Zoey很好動，多小動作，最愛沙發上彈來彈去。」裕美領養Zoey是因為Hazel：「Hazel只會跟我，其他人不肯跟，我試過出埠工作一星期，將牠交俾阿作(林作)照顧，Hazel可以一星期都匿在洗手間。如我死了，牠點算？Hazel一見人就會驚到瀨屎，但很愛同類，於是領養多隻狗狗作伴。Zoey見到Hazel很熱情，又主動逗牠玩，現已成了Hazel的妹妹。」



兩女兒性格兩極

視兩犬為愛女，裕美工作再忙，回家看到牠們就滿足。兩個女兒的性格兩極，但裕美反而有所得著：「初見Hazel，牠只信任我，牠的世界只有我。之後Zoey回來，就發現Hazel被Zoey感染，開始變得外向，這個轉變好神奇，是令我感動的事。」兩狗最愛學對方動作，像照鏡一樣，很搞笑：「Zoey很愛我，特別愛錫我嘴，好似濕吻咁。Hazel就扮若無其事，只在看，其實牠很想我錫。」



為狗狗不買跑車

裕美表示，將來有能力，最想買間超級大屋，將所有流浪狗領養回來。「我未出世，媽媽已養十幾隻狗，我由細到大都是狗狗陪我，縱使曾被狗狗咬到手流血、大腿咬甩兩塊肉也好，我也很愛牠們，因為狗狗天真、忠誠及善良。」一直愛跑車的裕美，為了Hazel及Zoey放棄了買跑車：「很多跑車只有兩座位，想起我不能帶牠們外出，便打消買跑車的想法。另外，我要搬家時都要看看家中露台大不大，因為牠們要有足夠空間走動。每次有甚麼決定，都會以牠們為先。」