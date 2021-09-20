西班牙電影節｜尊尼獲成就獎 談取消文化

58歲荷李活型男尊尼特普(Johnny Depp)，今日於西班牙聖塞瓦斯蒂安電影節獲頒終身成就獎，表揚他對電影藝術貢獻。他領獎後受訪時，記者問到近年流行的「取消文化」(Cancel Culture)，尊尼有感而發表示，沒有人可以逃過取消文化的命運。「這是非常複雜的問題，就算你是出於好意，只有一部份人對你的言論、行為不滿，就會在網上排斥你，踢你出圈子。我敢肯定，現時沒有人是安全的，因為取消文化的行為已經失控，受排斥的人會長時間受制下去。」

女性團體反對尊尼獲獎

取消文化屬一種社群抵制行為，簡單地說，一眾人等將一個人踢出其所屬的社交圈子。尊尼去年控告英國《太陽報》誹謗他家暴前妻安芭赫德(Amber Heard)，最終尊尼敗訴，他被踢出電影《魔盜王》及《怪獸與牠們的產地3》，更受荷李活影圈排斥，令他失去多部片約。今次他獲終身成就獎，亦受到各國多個女性團體反對，認為他沒有資格得獎。

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