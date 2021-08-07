親畫「明福俠與羅賓」手繪喻與張敬軒合唱 黎明：除咗甜酸苦辣仲有好多味道

黎明早前演唱會請來張敬軒擔任嘉賓後，與軒仔合唱《Old Fashioned》為樂迷帶來驚喜，新歌MV上架不足4日已取得逾130萬點擊，而國語版《乾杯》更超過240萬點擊。「明福俠」黎明今日在社交平台出Po，上載一張「明福俠與羅賓」的手繪圖，撰文分享與張敬軒合唱的感受。黎明一出Po，即引來大批網友留言詢問附圖是誰手筆，他透過宣傳人員回覆表示，「幅圖係我親手畫。」

金句王黎明以「唔會空肚食早餐VS食完早餐都空肚」為題，細訴與張敬軒相識與合作的經過，他寫著，「我同軒的相識系2016年，我做咗《明福俠》而佢又唱咗首歌《羅賓》當年有篇文章係咁寫：『你未必是位超級英雄，但你身邊都總有一位羅賓。一個不問回報，甘願站在副手、配角、幕後或者死黨位置，為你水裡來火裡去的夥伴，當你一仗功成時，亦不忘幫過你的人』今次和他的合作也似，是緣是情是童真還是意外？」

接著，他指出與張敬軒的共通點，以及對他的印象，「我同Hins 都是南北混血兒😂因我們的父母是分別來自南方與北方，Hins 是一個有領導能力的人亦從來唔會介意自己空唔空肚🤝繼續努力💪」黎明又多謝一班幕後人的創意，並自爆以前從未飲過「Old fashioned」，為了新歌首次試飲後，才發現不同調酒師調出來的味道大為不同，起初以為橙皮是不能缺少的材料，及後又發現原來日本版Old fashioned以樹葉代替橙皮，「世界咁大，除咗甜酸苦辣，一定仲有好多味道存在，因為味道會帶來不同感受，也會帶來喜與……大家小心保護自己對抗COVID 19 ，因為COVID 19 有機會令人失去味覺。」最後，他當然要把握宣傳新歌的機會，「如果你有心機睇完就唔好介意襟埋落去 https://youtu.be/eDqYERnAJ7E」