親解四大原因 ｜「歌神」張學友出山 為Gin Lee 新歌featuring

李幸倪（Gin Lee）早前推出新歌《日出時讓街燈安睡》並邀請到「歌神」張學友featuring獻聲加持，能邀請「歌神」出山並非容易的事。日前，學友與Gin Lee及監製Eric Kwok一同拍片，親解這次Gin Lee成功克服四大難題，促成這次難得的機會。

Gin Lee 願望成真，除了全靠作曲及監製Eric Kwok穿針引線成事外，學友表示：「第一，我從沒離開過環球，所以其他唱片公司的歌手要合作就很難，Gin係環球，所以已經冇咁難。第二，以往我經常舉行巡迴演唱會，每次至少一、兩年時間在外地演出，但因為現時疫情的關係，我經常留在香港，所以能夠合作。第三，我覺得這首歌好聽，林若寧的詞填很好，原本我跟Eric說希望這首歌給我唱，但他說這首歌是俾Gin的，我即刻問有冇方法可以唱到，便有一齊唱的想法。第四，Gin本身都要唱得好，如果佢係唱得唔好，我會唱得好辛苦，倒不如自己唱」，衝破這四重難關，便促成了是次合作。