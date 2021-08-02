觀賽被鬧廢物開口還擊 何猷君︰以後會管理好自己的情緒

已故賭王何鴻燊四房的兒子何猷君發展電競事業，日前他到場觀看有份投資的隊伍Estar比賽，與對手QGhappy的工作人員發生口角。有在場人士拍下片段，見到猷君對住QG的工作人員大聲說道︰「聲音太小，聽不到，啦啦啦啦打不到我吧，你上來呀！」、「打不過我吧！」而片段隱約聽到QG的工作人員指猷君是私生子及廢物。

不過，事件卻出現兩個版本，有指猷君見QG輸了比賽之後，便出言嘲諷，亦有指當時猷君甚麼也沒做，卻被QG不停指罵，於是猷君最終出口還擊。其後他在微博發文，稱原本只是一場不值一提的鬧劇，自己也不想回應這件事，但見到網上有很多抵毀他家人的帖文，不得不作回應。

猷君在網上寫道︰「第一，本人從未有過辱罵對方工作人員的言行，倒是對方說我的一些言論，相信看過視頻的大家都有聽到吧。第二，e星每一場比賽都在全力以赴，這是對自己及對手及電競的尊敬。我們贏得起也輸得起。電子競技最迷人的就是『熱血』，千萬別讓它『涼』。第三，我以後會管理好自己的情緒，做一個不那麼容易『上頭』的電競觀眾。最後想問，說我人設崩塌的網友，我在互聯網的人設不都是你們說了算嗎？」