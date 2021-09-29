許廷鏗宣布開公司 遭狂迷踩場︰搞大我個肚唔認數

許廷鏗昨日在IG宣布成立新公司「自許紀錄」，成功在IG死機前跟歌迷互動。不過，有指許廷鏗在直播期間，有自稱是明星的網民入內留言，指自己是許廷鏗的女友，又斥對方「攪大我個肚唔認數」，並要求對方道歉或公開情侶關係。這名網民更謂︰「你哋見到我個名Angeltkc同我個樣就知係我！就知我依家講嘢係事實！」

帳號照片為演員曾嘉晴

有歌迷見狀隨即檢舉該帳戶，並指對方曾多次留言騷擾許廷鏗，他們也替偶像大感無奈。幸而，許廷鏗未受對方留言影響直播。IG亦見到有兩個以「Angeltkc」命名的相關帳號，而這些帳號的照片都屬於《#PTGF出租女友》演員之一的曾嘉晴。

曾嘉晴：有人冒充我

曾嘉晴回覆本報稱近日一直被騷擾，指昨日下午已報警落案，不料晚上發生這種情況。她表示自己從媒體上得知，自己只有「angeltkc 」、「angeltkc.photo」兩個公開帳戶。她續指發現有人冒充她後，已舉報相關假帳號。

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