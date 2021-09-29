許廷鏗宣布開新公司 IG死機前開Live大談感受

Facebook、IG及WhatsApp由昨晚十一點多起出現問題，網民無登入及收發訊息，全球死機近七小時。不過，許廷鏗(Alfred)在「死機」前成功在IG開直播，宣布自己成立新公司「自許紀錄」，他在直播中不時眼泛淚光，坦言這天對他來說感受甚深。

Alfred在直播中多次預告新歌《佛系人生》將於本月7日推出，並透露自己已錄好新碟的歌，而新碟所有作品均由林夕填詞。他說︰「我開咗間新公司，中文叫『自許紀錄』……依家大個仔自立門戶，我有隻歌叫《慌》，其中一句我好鍾意︰勇敢得我自許，我拎咗『自許』呢兩個字，一嚟來自許廷鏗，另外就係自己呢條路，勇敢係我自己俾自己，所以今年做咗好大轉向。我哋依家每一個人都係一樣，自己俾勇氣自己，做想做嘅事。對我來講，呢個名係好有意義。」

他又多謝大家一直的愛護，認為大家有份栽培他，成為現在的許廷鏗。他又指今年有不同新的合作，對他來說很特別。他坦言很期待再開紅館演唱會，並提到首次個唱上的半圓罩是代表他的comfort zone，笑言到時會再大一些，並著歌迷把「牙仔燈」再帶入場。