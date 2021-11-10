許廷鏗彭秀慧尋找精彩人生 推薦心水劇集

Now TV推出全新宣傳企劃《人生。故事。搜尋中》以推廣旗下自選服務Now Studio及Now True，並於昨天（11月11日）晚上舉行網上分享會《俾d掙扎！星級導師許廷鏗x彭秀慧同你搵人生答案！》。

是次分享會邀請許廷鏗、彭秀慧及男子組合P1X3L，聯同主持人沈殷怡大談他們如何搜尋精彩人生的經歷。期間率先播放彭秀慧為Now True拍攝的宣傳片，讓網上觀眾先睹為快，緊接播出由許廷鏗拍攝的Now Studio宣傳片。

三組嘉賓即場推薦自己喜愛的劇集節目，並分享節目內容及當中故事帶給他們的啟發。期後，大會公布推出的Now TV人生搜尋中主題社交平台Filter和介紹星級導師獨家Sticker。嘉賓們即席試玩，帶領大家搜尋屬於你的人生答案。

除此之外，英國創作歌后Adele闊別6年終於推出新專輯，為隆重其事更製作特別節目《ADELE ONE NIGHT ONLY》預告新專輯發行。節目在洛杉磯拍攝，邀請多位重量級荷里活明星作嘉賓以演唱會形式進行，Adele將演繹多首新作及經典歌曲。

這亦是Adele第一次在電視上透露她的新專輯、歌曲背後的故事、離婚後的生活等，還有Oprah Winfrey於她的玫瑰園對Adele進行的專訪，令人非常期待，並將於11月21日在Now 獨家上架首播。