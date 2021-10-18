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許廷鏗忙到甩轆 開公司未諗過簽新人
51 分前
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許廷鏗Do姐鄭裕玲
許廷鏗忙到甩轆 開公司未諗過簽新人
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許廷鏗今日到電台接受Do姐訪問。

許廷鏗(Alfred)今日到電台接受Do姐鄭裕玲訪問，Alfred透露為ViuTV的《全民造星IV》開工至今早8時才收工，他笑言「攞苦嚟辛」，並透露今次擔當導師是「嚴父」級別，又指做導師要幫一班囡囡構思演出，但自己也從中有不少得著。

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許廷鏗表示現時忙於拍攝《全民造星IV》，自言是嚴父角色。

仍繼續做牙醫

Alfred自言現時這麼忙，仍繼續做牙醫工作，但比重上牙醫的時間會較短，若遇到急症病人，他會把病人轉介至其他醫生幫忙。Do姐問Alfred會否幫自己整牙，他笑說︰「自己洗都唔難，我都有幫自己補門牙。細個仆落地，門牙崩咗少少，依家定時會幫自己整。」其後Do姐再問補牙問題，Alfred說︰「點解講講下會變牙科？哈哈！講到咁專業得唔得㗎？」

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許廷鏗又跟Do姐分享整牙，他笑言為何會變了牙科專訪。

未想過簽新人

提到Alfred自組公司推出唱片，他表示過去兩間公司都給予很大的自由度，但現階段想自己嘗試，並學到不少東西，不知道會否成功。Do姐追問會否考慮簽新人，Alfred笑說︰「冇諗過喎！係喎！可能要姓許，因為公司叫『自許紀錄』。」他透露現時有人稱他為「許老闆」，「我硬頸位喺有啲理念想達到先，而唔係賺錢，可能呢個係金牛座特質。」

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許廷鏗稱自組公司後，要兼顧所有流程，雖然忙碌，但滿足。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/許廷鏗忙到甩轆-開公司未諗過簽新人-289653
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