許廷鏗拍廣告拗柴 堅持負傷到相展見fans

許廷鏗主持的ViuTV節目《AH佛真‧惜玩》最新一集請來同是出身自《超級巨聲》的林師傑，二人入行的際遇各有不同，大談順境與逆境的看法。同時，今次節目更在深水埗設下相展，許廷鏗在相展期間更多次到訪並擔當導遊角色，為參觀人士逐一介紹照片及當時的相法。今日是相展最後一日，斗廷鏗事先預告將於下午三時半到場地跟大家分享。

不過，日前許廷鏗上載數張自己接受治療的照片，原來他到戶外拍廣告時，不小心踩中一塊石頭導致受傷。他在社交平台寫道︰「隻腳向外拗咗，本想調整繼續，不過真係痛到要在原地蹲下。受過傷，先知道要堅強，我今次好堅定，一定好好療傷。亦會以此為鑑，就算落力用心，都要格外留神。」

為了盡快康復，許廷鏗除了做針炙、物理治療外，還做電療、超聲波等療程，現時他要依靠拐杖行路。不少網民擔心他堅持到相展做講解，會令傷勢惡化，紛紛留言叫他多休息，寧願他不要出現，向來愛錫fans的許廷鏗則回覆他們，著他們放心。從歌迷會上載的短片所見，許廷鏗撐住拐杖到場為fans逐一講解。