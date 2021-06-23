許廷鏗自認婆媽 未落實做《全民造星VI》導師

今年以獨立歌手身份發展的許廷鏗(Alfred)，昨晚(26日）與組合per se在旺角麥花臣場館舉行演唱會，為本地演唱會系列《我是現場》打頭炮。兩個表演單位於完騷後接受訪問，Alfred被問到是否擔任《全民造星VI》導師時，他笑言剛剛才知自己做導師，然後認真答道，「他們的確有邀請我，但目前仍是待定中，點解未百分百答應？其實係好婆媽，擔心自己不能勝任，跟錢銀無關，並非因為價錢太低而不做導師。」

首次跟per se合作舉行演唱會，Alfred自言未開騷已感不捨，「首先是好掛住有現場觀眾的音樂會，今次很配合「我是現場」的主題，現場觀眾對於歌手和表演者來說，是很重要的部分，雖然已學懂很做online show多竅門，但現場感是無法取代的，我自己覺得意猶未盡，所以這樂隊Negative Ends，本來是一晚限定，但過了這場騷，要再做多些合作計劃。」

今次他們以「Negative ends…。」樂隊名義演出，per se 的Stephen強調，「所有歌都重新編曲，因為我哋當自己是樂隊，聯同其他樂手一齊jam歌。」