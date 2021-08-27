許廷鏗舉行全港首個空中音樂會 七仙羽現身為活動加持

許廷鏗（Alfred）在今天（8月28日）舉行全港首個空中音樂會，更邀請七仙羽師傅 (七師傅) 任是次活動的關愛大使，將關愛分享予獲邀來自香港單親協會的小朋友。

活動上，Alfred在航班上先後唱出《重新長大》、《神奇之旅》與《無力感》等歌曲，發放正能量，他更與機上的朋友互動、合照、玩抽獎與BINGO遊戲，讓參加的乘客盡興而回，最後由Alfred帶領下全機大合唱《青春頌》，為表演環節作結。

許廷鏗一向關心社區，已很久未有登機到外地旅遊的他，興奮表示舉辦其首個空中音樂會，這個旅程既有意義，又能滿足自己想飛的願望，能夠幫助香港單親協會，百般滋味，Alfred有感而發：「這一次空中音樂會真是十分難忘，令我想起今次世紀疫情下對世界帶來的影響力很大，所以我們要互相打氣，就像今次的主題We Care，大家要珍惜擁有，互相關愛。今次空中音樂會，相信我一輩子也不會忘記。」

大會同時邀請了人氣強勁的七師傅以關愛大使身份出席空中音樂會，七師傅一出場便以「七仙語」跟大家打招呼，又說出擔任關愛大使的感受，誓言要繼續發揚「師傅愛你」精神：「最近我忙拍節目和廣告，同時也忙着做善事。今次很開心可以跟香港單親協會一起飛，希望帶到正能量給大家，俾大家知道We care這裏的所有人。」

她帶領眾人大家一同玩BINGO遊戲，認真預測中獎位置，又為獎品加持，帶動全個旅程的高潮位，七師傅笑說：「今天我裝了天眼，行數大概是大過16，小過24。我負責頒獎，禮物我會加持過，飲了加持過的水就會像我這麽漂亮，所以大家也要對地球好一點，像我般做多些善事，。」

兼顧幕前及打理風水生意，撈至風山水起，七師傅承諾是次廣告酬勞會用作慈善用途，每星期均會到深水埗派發物資，包括食物、水、金錢等援助基層，認真有愛心。