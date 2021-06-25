許紹燊 難忘帶愛犬拍攝《造星III》的露營車之旅

曾參加ViuTV節目《調教你男友》及《全民造星III》的許紹燊(小新)，最近忙於創作新歌，希望可以寫多點歌曲給其他歌手演唱。小新除了寫歌外，亦有錄歌，而且為了有更好的身形，正努力做運動減肥，希望讓大家見到一個不一樣的小新。而家中的金毛尋回犬亦經常陪伴他左右，正因為牠，小新變得會定時定候回家。

文：畸豬

小新家中的愛犬名叫Danny，今年兩歲，是隻男仔金毛尋回犬，小新說：「Danny不單止聰明，而且性格溫馴，不過，牠很黐身。」小新表示，看著Danny長大，就好像看到自己的過去一樣，「細個的時候，我們很多時會在家中搞破壞，之後爸爸媽媽回到家，突然會變得乖乖哋。Danny也一樣，幸好現在牠長大了不少，破壞力已經大大減低。」

喜歡聽他彈琴唱歌

與Danny相處短短兩年，小新稱與牠有很多難忘事，當中最印象深刻的，一定是帶著Danny為《造星III》拍攝露營車之旅，「可以帶牠周圍行下，望望羊群望望牛隻，而且可以帶牠出去介紹給其他《造星III》的朋友，由於是大狗的關係，平時甚少機會帶牠出外見朋友。」小新還透露，Danny平時最喜歡懶洋洋地睡在他身邊，聽他彈琴及唱歌，是牠最愛的活動。

曾養過洛威拿德國牧羊犬

小新自言小時候家人曾經養一隻洛威拿，一隻德國牧羊犬，不過，最後因年紀老邁而離開，直至後來獨居，因另一半都很鍾意狗，所以便養了Danny。「牠很獨立，不用我照顧，是隻很易打理的狗。」小新說，自從有了Danny，令他改變了不少，當中最大的轉變，是會定時定候回家，「我知道牠會很想有人陪伴，我會盡量抽多點時間與牠一起。當有人陪牠時，牠會很乖，是我養過的狗狗當中，最貼心的一隻。」小新指，以往養的兩隻狗狗因為陪伴他成長，感覺和關係猶如兄弟般，而Danny就恍如他的兒子，寵愛的方式亦有不同。