許靖韻首奪風雲歌手 為音樂會打頭陣

「第三屆KKBOX香港風雲榜：Still A Live」日前於西九文化區藝術公園迎來首組年度風雲歌手，當中許靖韻(Angela)更是首次獲得「KKBOX年度風雲歌手 」。首次獲獎，Angela表示十分開心，並笑説：「突然間發現好耐無喺台度講嘢，有啲緊張。」

與Jude打頭陣

當日Angela及曾若華(Jude)為整個show揭開序幕，甫出場便合唱《零分》及《別為我好》，隨後又與Dear Jane合唱《2084》。去到獨唱部份，Angela一口氣唱出 《When I was your man》、《情歌之後》、《被討厭的勇氣》 及新歌《I’m sorry》。

唱《被討厭的勇氣》勾起感動回憶

Angela表示在演繹《被討厭的勇氣》時，腦袋突然勾起感動回憶，「好似返番2018年『小背心音樂會』，因為見到全部人都舉起佢哋嘅手機燈，當時2018年唱《被討厭的勇氣》都係有一個好靚嘅畫面，我好感動，諗返起喺呢幾年裏面大家一路陪我由『小背心』，去到大家都知道我係許靖韻，然後有自己嘅原創歌，一路一路好多好多嘅回憶同埋經歷。」

Angela又特別感謝林奕匡︰「其實好開心，好想多謝林奕匡，本身我今晚都有邀請佢，但係咁唔好彩佢咁啱有工作，佢都係非常之想來現場睇呢個show，同埋好多謝佢，因為呢一首歌《別為我好》係佢寫俾我，亦都令到多咗好多人聽我嘅歌、聽《別為我好》，所以先成就咗今晚我可以喺個台上面唱歌。」