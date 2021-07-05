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試當真開周年騷票價逐日減 首日賣13張一萬元門票
1 小時前
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試當真試當真一週年現場版游學修許賢蘇致豪林家熙岑珈其陳穎欣倪安慈吳家忻黃牛票
試當真開周年騷票價逐日減 首日賣13張一萬元門票
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《試當真一週年現場版》(暫名)門票今日正式開賣。

去年10月開設的YouTube頻道「試當真」，甚受網民歡迎，至今累積訂閱人數已逾27萬，為慶祝成立一周年，將於10月26日在舉行九展Star Hall舉行兩場《試當真一週年現場版》(暫名)，門票破天荒以港幣10,000 元起標，以「全場劃一、每24小時下降」的策略逐日格價，直至減至最低價可 10 蚊(9月2日)為止。

 

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試當真在FB宣布開售首日共賣出13張門票。
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游學修拍片親解門票設為10,000元逐日減價的原因。

門票今早10時於快達票開售，一度出現網絡「塞車」狀況，試當真亦在Facebook專頁發帖指出「個網爆哂咩料」，又稱「食花生個啲，企開啲啦！真係買個啲，企中間啦！」不少網民都留言指「花生友塞爆Server」，也有網民自首表示「成功上去食咗花生」，截至今晚6時試當真在官方社交專頁宣布，票價10,000元的門票共賣出13張，明天起票價每張為5,000元。

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今早售票網一度出現網絡「塞車」。
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有網民直認無意買一萬元門票，純綷食花生。

票價實驗 打擊黃牛

《試當真一週年現場版》(暫名)演出長約兩小時，節目內容包含戲劇、唱跳、棟篤笑等元素，演出陣容包括游學修、許賢、蘇致豪(豪哥)、林家熙(Locker)、岑珈其、陳穎欣(Yanny)、倪安慈(阿慈)和吳家忻(Jeannie)。頻道創辦人游學修曾拍片指出，有感「黃牛黨」問題嚴重，決定以「到底張飛值幾錢，交俾你哋話事」為原則，推出「票價實驗」，他認為必須從高於市價開賣，有跌至「地底」的價格，才算「完整實驗」，「如果今次觀眾唔係輸俾F5，唔係輸排隊，而竟然願意俾貴啲黃牛黨嘅話，咁今次實驗就係我哋同你哋一齊輸咗俾黃牛。」他提醒，如果全都觀眾都以10 蚊入手，團隊將會「血本無歸」，希望大家「覺得值得先好買」。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/試當真開周年騷票價逐日減-首日賣13張一萬元門票-279594
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