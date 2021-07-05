試當真開周年騷票價逐日減 首日賣13張一萬元門票

去年10月開設的YouTube頻道「試當真」，甚受網民歡迎，至今累積訂閱人數已逾27萬，為慶祝成立一周年，將於10月26日在舉行九展Star Hall舉行兩場《試當真一週年現場版》(暫名)，門票破天荒以港幣10,000 元起標，以「全場劃一、每24小時下降」的策略逐日格價，直至減至最低價可 10 蚊(9月2日)為止。

門票今早10時於快達票開售，一度出現網絡「塞車」狀況，試當真亦在Facebook專頁發帖指出「個網爆哂咩料」，又稱「食花生個啲，企開啲啦！真係買個啲，企中間啦！」不少網民都留言指「花生友塞爆Server」，也有網民自首表示「成功上去食咗花生」，截至今晚6時試當真在官方社交專頁宣布，票價10,000元的門票共賣出13張，明天起票價每張為5,000元。

票價實驗 打擊黃牛

《試當真一週年現場版》(暫名)演出長約兩小時，節目內容包含戲劇、唱跳、棟篤笑等元素，演出陣容包括游學修、許賢、蘇致豪(豪哥)、林家熙(Locker)、岑珈其、陳穎欣(Yanny)、倪安慈(阿慈)和吳家忻(Jeannie)。頻道創辦人游學修曾拍片指出，有感「黃牛黨」問題嚴重，決定以「到底張飛值幾錢，交俾你哋話事」為原則，推出「票價實驗」，他認為必須從高於市價開賣，有跌至「地底」的價格，才算「完整實驗」，「如果今次觀眾唔係輸俾F5，唔係輸排隊，而竟然願意俾貴啲黃牛黨嘅話，咁今次實驗就係我哋同你哋一齊輸咗俾黃牛。」他提醒，如果全都觀眾都以10 蚊入手，團隊將會「血本無歸」，希望大家「覺得值得先好買」。