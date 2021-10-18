試當真｜古天樂鄧麗欣驚喜現身一周年騷 游學修自爆破產唔忿氣開Channel

由游學修、許賢、蘇致豪(豪哥)創立的YouTube頻道「試當真」昨日(26 日)在九展StarHall舉行日夜兩場「一周年現場版」演出，座無虛席。兩場表演包括戲劇、舞蹈、唱歌及棟篤笑等環節，日場有鄧麗欣(Stephy)擔任嘉賓，夜場則有古天樂驚喜登場，另外還有樂隊ToNick和Dear Jane和小薯茄等，氣氛熱鬧又感動。

古仔最欣賞Locker條女

開show前雖有大批警察在場戒備，但無阻觀眾熱情，大批觀眾按照大會呼籲穿黑西裝，早早在九展排隊購買成員「Yes!card」。除了3位創辦人，岑珈其、Locker(林家熙)、吳家忻(kayan9896)、Jessica(陳苡臻)、Yanny(陳穎欣)、倪安慈全員出動，Stephy在日場的「Channel需要女」環節現身，古天樂則在夜場的「Channel 需要仔」擔任嘉賓， 游學修自爆從來沒稱呼過古仔，古仔抵死回應，「我覺得你個人好冇禮貌。」游學修再追問要如何稱呼他，古仔答道：「叫我古仔得啦！」當游學修叫他「古仔」時，不枓古仔回應，「點呀修哥！」引來哄堂大笑。當被問到最欣賞的Channel女時，他點名表明：「最欣賞Locker條女(吳家忻/@kayan9896)，嗰條片最多人睇。」

拍片讓人感受活著

「試當真」在一年內從網上平台走到舞台，游學修直言路難行，「2020年10月26號，當時我破咗產我交唔到租。2021年10月26號，多謝你哋喺度陪住我。」他坦言，開創《試當真》只因「我嬲，我唔忿氣」，他認為拍片、捧人或搵錢未必要跟主流方式，他揚言：「我哋專搞唔搞得嘅嘢！」當他問觀眾會否看「試當真」拍的電影，獲得熱烈回應。

另兩位主創許賢和蘇豪亦有分享，兩人合唱的《係咁先啦》隱喻移民主題，許賢坦言，家人以及不少「出生入死」的好友均會移民，令他試過坐在海傍哭「原來去到咁切身，係頂唔順」、「想同大家講，唔係剩係你哋諗唔通，我都諗唔通，咪一齊慢慢諗。」他又表示，「我哋拍俾人睇係等人哋有活著嘅勇氣，好肉麻，係真嘅。」蘇豪自言創作是由於想跟人分享的慾望，「希望呢個空間愈來愈多人，同埋可以繼續認真玩落去。」