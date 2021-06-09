調教你MIRROR｜與「通渠CP」同房 Ian灰爆 姜濤做隊長代花姐宣告「遺言」

《調教你MIRROR》昨晚播出第2集，MIRROR成員浩浩蕩蕩入住梅窩營舍，由於過去兩輯《MIRROR GO》慘被整蠱的陰影太深，全員患上「被害妄想症」，步步為營恐再「身心受創」。

「通渠CP」合體

抵達營宿後，「調教師」阿祖下令各人發出「最後短訊」並交出手提電話，大部份成員都家人報平安，其間Jer(柳應廷)突然拿出鬚刨剃鬚，非常搞笑，當被問到發了甚麼短訊，他表示要提醒女友經痛要吃藥，盡顯暖男一面，而姜濤則向姜媽交代已轉帳，非常可愛。

接著是抽籤分房，最震撼一刻是揭曉誰與Edan(呂爵安)同房，皆因過去《全民造星》十強的美國之旅、《MIRROR GO》的經驗，Edan被裁定最「欠整潔」的一員。結果Jeremy(李駿傑)和Ian(陳卓賢)中「死籤」，Edan對於能與Jeremy同房，大表興奮，兩人有「通渠CP」之稱，Jeremy在美國《造星》訓練時，曾捱義氣為他的廁所「通渠」。反觀Jeremy與Ian即時灰爆，Ian面色一沉，他直言，「與Edan同房，衞生環境應該有點差，我不是有潔癖，但也要有基本衛生。」

盼MIRROR有愛有默契

在午飯時段，各成員認定「冇啖好食」，餐廳的枱櫈、杯子設置，勾起以往食蟲食辣的慘痛回憶，姜濤和Alton(王智德)細心檢查機關，Anson Kong(江𤒹生)憶述食到嘔兼發高燒的慘況。直至阿祖跟各人舉杯𣈱飲，他們才稍為放下放鬆，阿祖取出現3封利是，揚言是經理人花姐(黃慧君)的「遺物」，並即場請隊長Lokman(楊樂文)與各成員推舉一位梅窩營的「隊長」，結果姜濤被選上，他負責拆開其中一封利是，內裡是一寫着「Enjoy Camping 放低偶包」的卡紙，希望他們要放下心防，好好享受12日宿營。

梁祖堯看著十二子充滿驚恐與戒心，有感而發，他表示希望可與各成員做「真‧朋友」，而節目中亦剪輯了花姐拜託梁祖堯的對話，希望經過今次的旅程後，MIRROR的12位成員不只是朋友，「要愛對方，跟對方有默契，有成員單飛，放單飛在第一位，MIRROR第二位，最想他們將MIRROR放在第一位，因為先有MIRROR才會有個人發展。」