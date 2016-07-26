調教你MIRROR｜還原「梅窩事件 」來龍去脈 姜濤：私追造成內部矛盾(有片)

《調教你MIRROR》上周五(11日)播出的一集，MIRROR在梅窩拍攝被粉絲重重包圍，深感無奈。各成員談到如何「私追問題」時，氣氛凝重有火藥味，其中被指洩露行踪的Anson Lo(盧瀚霆)深感委屈。該集播出後，更有私追粉絲開設IG帳戶鬧梁祖堯食屎。今晚(15日)的節目預告，姜濤直言，私追誘發內部矛盾，是MIRROR的禁忌話題。

今晚播出的第七集，將會還原梅窩被指「教訓」粉絲事件的來龍去脈，由於愈來愈多粉絲蜂擁至梅窩，一日之內由數名粉絲增至約50名，在MIRROR及梁祖堯拍攝的酒吧門外守候。MIRROR惟有留在酒吧，但令拍攝進度大受影響，更要取消部分戶外拍攝。MIRROR成員經連串討論後，十二人決定一同走出酒吧，親自勸粉絲離開，隊長Lokman(楊樂文)、副隊長Anson Kong(江爗生)及現場擁有最多粉絲的姜濤，語重心長地請粉絲離開。

從預告片所見，姜濤語氣凝重的向「姜糖」表示，「各位支持我的Fans，大家的行為令我有點不開心。」梁祖堯跟姜濤討論私追問題，姜濤坦言，「出道以來，私追問題是造成內部矛盾的其中一個原因，一定有這些懷疑，很正常，一旦攤開來講，MIRROR就會無。」不過，事後姜濤亦表示，經過「梅窩件事」證明MIRROR十二個人一條心。到底在camp中發生甚麼事，就要留待今晚節目播出。