調教你MIRROR｜重演《造星》首輪試鏡演出 姜濤派心被Alton嫌棄 Edan、Jer表情管理大升呢

《調教你MIRROR》昨晚(25日)播出第十五集，承接前一集回到《全民造星》時的環節，Frankie(陳瑞輝)和Stanley(邱士縉)重演試鏡時的表演，前者跳唱《無盡》獲大讚進步有自信，惟Stanley重唱《愛是懷疑》後表示，對自己在MIRROR的角色漸感糢糊，他坦言演戲時不做自己，反而自信心更強。昨晚則有其餘10位成員輪流重演，其間同時重播《造星》時的片段作對品，各成員重拾初心，鬧笑中不乏感動位。

昨晚各人重提當年參賽時的心態，並與出道兩年半後的自己作對比，打頭陣的Alton(王智德)跳唱《木偶襲地球》，連同招牌金句「尋求無悔真生活，路漫長也靜候」，帶動全員high爆，他坦言，當年參賽純粹想提升知名度，做任何事也會更順利，但入行後讓他更堅定追夢，即使明知可能徒勞無功，但仍想努力去做。

接著是當年已是「eye catching Idol」的Anson Lo(盧瀚霆)，他試鏡時的黃色T恤粉紅色短褲的「試鏡look」令人難忘，表演時充滿爆炸力的教主自言對唱歌欠信心，表面樂觀的他會隱藏自己，甚少找人傾訴，惟有站台表演的兩三分鐘，讓他忘悼困擾。

《造星》冠軍姜濤笑言當年參賽全因不收報名費「零成本」，令全場爆笑。他重唱試鏡歌曲《123我愛你》時交足戲，當唱到「輕輕貼近你的耳朵」時，各成員回應「莎朗嘿喲」，最後更奉上「派心」的招牌動作，，場面搞笑又溫馨。事後Alton扮「嬲嬲豬」投訴姜濤，「搞到每次大合照都要做。」Stanley和應說：「咪係囉，成30歲人做啲咁嘅嘢，點好意思！」

當年以鄰家男孩模樣迷倒不少粉絲的Ian(陳卓賢)，重拾結他自彈自唱《Flying to the moon》，他坦言自《造星》至今甚少認真地彈結他，今次重演讓他回想當年對唱歌的純粹與享受，梁祖堯希望他繼續熱愛唱歌，在唱歌的過程中治療自己。而Anson Kong看著好兄弟Ian重拾對唱歌的感覺，既感安慰又感動。

隊長Lokman(楊樂文)重演《西遊記》，依然拼勁十足，不過他直言對跳舞的熱誠不復當年，阿祖回應指他做隊長面對太多人事及行政事務帶來的壓力，相信其他MIRROR成員日後會協助，讓他找回當初的熱情。

拉丁舞王子Tiger(邱傲然)當年以19歲之齡，自彈自唱經典金曲《Right Here Waiting》，事隔約3年重唱，已增添舞台和演戲經驗，當被阿祖問及，如果給他半年進修假期，會選擇唱歌、拉丁舞或演戲？Tiger坦言，目前演戲對他最有吸引力。其實Tiger在劇集《男排女將》的表現淡定，在賀歲片《向西聞記 新春sp：阿姨！我不想努力了》更有突破性演出，演戲方面頗具天份。

曾經50強不入、被花姐賞識額重新入圍55強的Jer(柳應廷)，重唱當年全紅燈慘被foul的《陀飛輪》，表情管理大有進步，充滿感情的歌聲讓全場聽得如痴如醉，連阿祖都不禁疑惑何解會被淘汰，幸好花如今他已成功證明自己。Jer直言一直熱愛唱歌，阿祖搞笑指他很嘈，無論搭車、在房休息，Jer的高音都無處不在。

鋼琴王子Edan(呂爵安)自彈自唱當年的試鏡作品《空白格》，一洗經典的「反白眼」形象，Dull老師亦點頭大讚，CM老師指Edan對自己要求很高，雖是是一種動力，但叮囑他別要把自己迫得太緊。

AK(Anson Kong)重唱《先入為主》，型格十足兼帥氣依舊，他自言性格沒大改變，仍然保持當初的什麼也想嘗試的衝勁，但入行後漸發現在表演以外，還要承受各方的壓力，令他開始找不到當初的快樂。

當年「韓風」味濃的Jeremy(李駿傑)，重唱當年作品，舉手投足都充滿個人魅力，更被各成員認定為表演最穩定的一位。他表示，一直想成為Mirror中重要的人，多謝Lokman指以他自己為標準，給他很大鼓勵。