調教你MIRROR｜ Jer曾感矛盾唔想再爭獎 與AK相擁而泣解頒獎禮心結

昨晚(18日)播出的第10集《調教你MIRROR》勁洋蔥，在梁祖堯安排的自我認知課堂中，MIRROR的12位成員透過久違了的擁彼此釋懷，個個變喊包。其中的Anson Kong(Ak，江𤒹生)和Jer(柳應廷），分享叱咤頒獎禮風波後的百般滋味，Jer坦言獲獎亦不敢開心，AK跟Jer擁抱時主動道歉，兩人真情剖白化解心結。梁祖堯在節自播畢後，更宣在MIRROR 2.0正式誕生。

AK say Sorry

梁祖堯在自我認知課堂中，安排12子在課室中自由走動，要求各人直視彼此雙眼，練習眼神交流，隨機跟附近的隊友擁抱，起初各人都不太習慣，阿祖鼓勵說：「真摯嘅嘢會令我哋尷尬係好荒謬。」隨著各人漸漸投入，不少隊員開始眼濕濕，Jer表示，當直望對方時，會反問自己很憎這個人嗎？其實愛比憎恨大。而AK與Jer擁抱時輕聲跟他說「Sorry」，Jer直言，「原來有好多寬恕，喺擁抱個時出現咗，大家都放下心中芥蒂。」他表示，經過今次宿營發現自己其實很愛MIRROR。

自知任性要改變

主動開腔道歉的AK直言，為自己過去的情緒的任性而內疚：「我係呢個團隊嘅副隊長，但我冇好好幫阿Man(楊樂文)，令他承受很多不必要的壓力，冇好好照顧每個人，好內疚，喺第一個exercise，我衷心向阿Lo、Jer講對唔住，有時我好任性，更有啲橫蠻無理，我知大家好錫我。」Edan直言，有時面對AK心情差或「黑面」，便要「可能他有心事」來自我安慰，AK回想在《造星》比賽期間，Edan經常坐他的車回家，兩人真誠交流，但原來兩人已很久沒有聊天，「我好堅決咁想為佢哋改變，為自己改變，亦會好好保護你哋，保護MIRROR。」

攞獎唔開心？

原來兩人因今年初的叱咤頒獎禮風波而存有隔閡，彼此迴避，Jer分享頒獎禮當晚積壓下來的複雜情緒，「叱咤係我由細睇到大，攞獎當然是好開心，但當刻⋯⋯」此時他已忍不住落淚，「當時我係care AK 的感受，多於我自己開心、攞獎，大家都見到佢哋圍住我嘅時候，我係唔開心，因為我知佢攞唔到獎係好唔開心⋯⋯然後我落台就同阿Lo講了一句說話，『我哋應唔應該擺呢個獎？我哋應唔應該開心落去！』對我來說，因為呢個獎，我唔想再爭獎，我唔想再有競爭，令到大家出現矛盾。」聽著Jer泣不成聲的剖白，AK亦激動淚崩，要旁邊的Frankie安慰。最後，去年單飛出道的Jer、AK和Anson Lo彼此擁抱化解誤會。縱然過程充滿淚水，這真摯的破冰的一幕，教不少鏡粉感動得眼濕濕。

終於唔分枱食飯？

節自播畢後，梁祖堯在社交平台上載12子與幕後團隊吃飯的大合照：「呢張相，攝於做完頭先嗰集(第10集)嘅練習之後。之前放飯，總係分開兩邊食。今次，係第一次12個圍埋一齊食飯，係一個好特別嘅時刻。頭先睇返，好多回憶返晒黎。I love you all ,滿滿的愛，鏡頭前的每一位，鏡頭後的每一位就係呢一刻之後，mirror 2.0 誕生了，重新出發。」他又表示，節目已播了一半了，多謝觀眾支持，由於台前幕後都真心真意的付出，這會是一個畢生難忘的回憶。

相關訪問短片：【梁祖堯：他們付出很大勇氣令大家和跟自己和解】https://youtu.be/fjBpEw2mB1c