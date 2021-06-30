調教你Mirror｜Anson Lo 崩潰爆喊 姜濤主動拖Ian陪伴支持

ViuTV節目《調教你MIRROR》昨晚以「釋放負能」為主題，主持梁祖堯要求12子闔上眼回顧人生路，讓他們面對過去的難關，接受自己。Lokman（楊樂文）率先流淚，其後Ian（陳卓賢），Anson Lo更崩潰得蹲下爆喊，Anson Lo表示 ：「諗番起父母20年來好錫我，好遷就我，好感恩。」又稱人生最大壓力是近5、6年，他說：「不是因為Mirror成軍後不開心，是成軍後發生過的事，令自己好大壓力，我想樹立一個好榜樣，但發現自己也是人，要接受自己有權利不開心，會有負能量，不需要逼自己不開心的時候，都裝堅強去幫助其他人，別人感受重要，自己感受都緊要。」

至於甚少表達情緒的Ian，回憶Mirror階段也相當猶豫，姜濤則主動拖住Ian的手表示支持，Ian馬上崩潰爆喊，回憶亦立即湧上心頭。姜濤則表示：「即使我們以前不是經常傾偈，大家亦有過誤會有過競爭，但難得大家走在一起，我是第一個陪住他的人，好想給他力量。」當Ian 冷靜後，掙開眼見到大家，又忍不住再次爆喊，他說：「有些事雖然解決不到，但有大家的支持很窩心。」