談善言神還原脫北女 夏蕙BB扮木頭人矚目

肺炎疫情暫時緩和，今年萬聖節特別多人扮鬼扮馬慶祝，而韓劇《魷魚遊戲》大受歡迎，戲外角色成為今年cosplay的熱門選擇，當中談善言扮脫北女姜曉、黃夏蕙扮「一二三 木頭人」最為吸睛。

談善言前日在社交平台上載多張劇中脫北女姜曉的造型照，她寫道：「ready for the Game」。她不僅髮型和服裝似模似樣，眼神更是交足戲，獲網民大讚神還原，因此被封為「港版姜曉」。而黃夏蕙就以一身「木頭人」裝扮現身，更與一眾「香港的捉鬼敢死隊」開派對，快閃銅鑼灣活捉戲裡的經典鬼角色「棉花糖鬼」。 夏蕙BB說，「當年同潘炳烈拍拖，有同佢睇《捉鬼敢死隊》，非常期待同潘生再度入場，重拾當年回憶。」

盈盈木獨女鬼 黎姿貓女郎夠型

此外，馮盈盈昨日在社交平台上載一張身穿紅色連身裙的照片，其中一張見到她坐在搖搖凳上。雖然化身「紅衣女鬼」，但驚嚇感欠奉。靚媽黎姿簡單戴上貓耳仔扮，一身全黑打扮戴上一個銀頸飾，加上表情，貓女郎造型絕對不差。

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