諗過為愛棄事業 欣宜唔鍾意單身自爆恨生小朋友

鄭欣宜(Joyce)經常拍片分享自己的日常及感受，早前她拍片分享她錄新歌的情況，期間她一度爆哭，表示新歌的歌詞寫中她的要害︰「因為呢首歌真係我依家經歷緊嘅嘢。」之後她回到家中邊吃邊拍片，大談新歌內容︰「呢首歌非常挖開我個心，說出我嘅心底話。我依家正正經歷份詞講緊嘅……呢份詞其實係講緊我一個人，但我並不孤單。」

現時單身的她表示自18歲開始拍拖，「就會keep住都想要個伴，唔可以俾自己單身。」原來她是害怕自己一舍人︰「咁可能係因為當初我選擇嚟香港，真係喺呢度冇乜朋友，冇家人咁樣，可能個心入面覺得如果有個男朋友同我一齊，咁我就唔使驚。」

她表示有一次單身時間是4年，她指那一次非常不開心︰「我係因為單身而唔開心，覺得好絕望，覺得喺香港唔會遇到一個懂得欣賞、珍惜我嘅伴侶，嗰時直情覺得要離開香港。雖然娛樂事業好重要，但其實對我好重要嘅另一樣嘢，亦都係希望有一日搵到啱嘅對象生小朋友，我好想好想有一個家庭，我成日許願都好focus on希望個天俾一個好嘅伴侶我。」

不過，欣宜的想法自去年年頭有些改變，她說︰「舊年年頭我啱啱同個前度分手之後，我開始改咗少少個角度，我更加希望自己幸福快樂，我可以做一個happy girl。我發現我唔鍾意熱鬧，原來我係好唔鍾意出街，我依家先發現自己係好需要一個人嘅時間。」她指自己一向予人感覺聲大大、外向一面，其實自己是內向及怕羞，愛靜，也自言很貪心，希望在空閒時間安排滿滿的行程，其實應該不要為休息而感到內疚。她說︰「我好想成為一個最好版本嘅自己，咁先對得住未來男朋友、老公或者小朋友。如果你需要一個伴侶來完整自己，你自己必須做更多功課，你要先自己完整自己。」