謝安琪包辦曲詞新歌孖住出 Kay感激曾經橫衝直撞的自己

謝安琪(Kay)一連兩周連環推出新歌《未見過世面的招積》及《靜夜歌》，繼續包辧作曲填詞的Kay，將兩首曲風截然不同的歌曲放在同一個MV裡，別以為是為減低成本，Kay共花了整整四天穿梭於城市與郊野拍攝，並出動私伙古董車以及淺白本部的總部拍攝，務求讓觀眾真切感受到「謝安琪」心中所創作的世界的模樣。

回望過去 寄語將來

Kay表示，《未見過世面的招積》記錄了年輕的她，而秋天的《靜夜歌》歌則是想送給未來的自己，創作兩曲時令她有所領悟，「現在擁有的一切經歷和智慧，也是依仗年少的自己努力累積，同樣今日的我，也在造就未來的我。」Kay續說，「年輕時雖然橫衝直撞，做過不少傻事與蠢事，可我也多謝『她』所經歷的事情，成為寶貴的回憶和養分；亦同時寄語將來的我，更懂得獨處及欣賞世界，把人生想像成一首我最喜歡唱的歌，把對這個世界的執著與在意，回歸到自己內在的平靜與睿智，好好過自己喜歡的生活也是一種幸福。」

MV有小彩蛋

為呈現夏天的活力和秋天的詩意，MV攝製隊也到訪不同的郊野取景，上山下海不遺餘力：「記得拍攝山景當天烈日當空，大家都汗流浹背，但依然落力拍攝，在山野蹦跑了一整天，是一場很熱血的回憶。雖然辛苦，但出來的效果很值得。」Kay透露，MV藏了很多細節和心思，希望大家也能感受到團隊的誠意，也希望繼續用音樂陪伴著大家。