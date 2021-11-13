謝安琪自立個人品牌 與本地設計師合作推港製女服

今年自組唱片公司「淺白本部」的謝安琪(Kay)，先後推出包辦曲詞的《離不開》、《離不開未見過世面的招積》和《靜夜歌》後，日前再宣布成立個人生活選物品牌Kaytiquette(取自Kay的名稱 ，結合解作禮儀的etiquette 而來)，品牌將與不同設計師合作，創作不同的企劃，並以跟本地設計師Rex Ko合作的「法式浪漫」服裝系列打頭炮，昨夜網站的伺服器被「打爆」，並由Kay開Live親自答謝大家熱情支持。

Kay形容Kaytiquette是籌備已久的夢，「我一直很珍重人與人之間，人與自然環境之間，人與自己的內心之間等，所有連結和情感，希望透過Kaytiquette這個平台，與大家一同欣賞細閱，我一直很喜歡的設計師們的創作理念──以『大自然』和『人』作為設計的軸心，陸續推出不同Episodes，寄望這本小書可以靈感不絕，故事發展下去會越來越精彩，也越來越豐富多元。祝大家開卷快樂。」

謝安琪自立個人品牌 與本地設計師合作推港製女服