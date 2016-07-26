謝安琪讚老公半馬成績好 柳俊江全馬拍拖網上放閃

《渣打馬拉松2021》昨日舉行，張繼聰、柳俊江都有參加。跑半馬賽事的張繼聰獲太太謝安琪大讚，指非常滿意他的成績。而參加全馬的柳俊江拍住拖跑，更高調分享與女友Grace的合照。



張繼聰早前為新戲角色練跑，至今已有一年，昨日他以1小時33分29秒完成半馬賽事。他表示教練要求最100分鐘內跑完，最終他以93分鐘完成，非常厲害，謝安琪也忍不住在網上大讚：「我覺得好滿意。」他透露，早前接拍的電影角色是一個馬拉松運動員，因而令他愛上長跑，因此想參賽感受一下。張繼聰前日在網上晒女兒為他塗上指甲油打氣的照片，並留言：「妹妹話，聽日跑到好攰就望下隻手，爸爸會努力，咁多位跑友，加油加油。」

高調公開女友合照

柳俊江以3小時30分11秒完成全馬賽事，他在IG上載個人成績，又在限時動態分享與女友Grace的合照，並寫道︰「跑完好開心，開(放)下閃得嗎？」Grace是香港女子跳高運動員楊文蔚的經理人，亦是昨日10K女子組冠軍羅映潮的經理人，羅以36分27秒完成10公里賽，Grace在限時動態分享了羅映潮、黃啟樂等衝線的照片及片段。

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