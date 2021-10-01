謝安琪 x Room307新歌周四上架

音樂文化平台OC2S，構思出全新項目《OTHERANOTHER》，嘗試連結玩得埋的主流與非主流音樂單位，透過互相將雙方作品重新編製，再以live session形式合作演繹，在音樂上作最直接的交流。首作找來回復自由身成立成立「淺白本部」的謝安琪(Kay)，與新晉獨立音樂人Room307合作。

將兩歌從新編曲融合

Kay新歌《離不開》一手包攬曲詞編監，外界迴響不斷。近日Kay與Room307緊密合作，嘗試結合對方的首支中文單曲《背山望海》，將《離不開》與《背山望海》兩歌重新編曲，再以現場方式錄製成全新單曲《背山望海離不開》。

演場演奏實況MV

Kay與Room307合作，來自音樂文化平台OC2S策劃的《OTHERANOTHER》現場紀錄系列，以「主流非主流交換歌玩」撮合兩者，現場演奏的live MV，現於OC2S的YouTube播放，當中有Room307的Allex彈結他，樂隊Riddem做伴奏樂隊，Allex更從街頭找來藝人Griff擔任色士風手，令《背山望海離不開》此曲生輝不少，而歌曲的串流音樂檔，將於本周四(7日)於各大串流平台上架。