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謝家俊：還貓債還得很幸福
3 小時前
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謝家俊
謝家俊：還貓債還得很幸福
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OT已習慣人生有Milk Milk及Dee Dee存在。

曾參加《全民造星I》的謝家俊(OT)，現為網上綜藝節目《敗者重生戰》參賽者之外，將與新生精神復康會合作出歌，並將音樂元素放入心理健康推廣內。OT兩隻貓貓也是街貓，比手掌還細已接牠們來養：「婆婆話我係上世欠咗佢哋，我覺係。」

撰文：畸豬

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Milk Milk一副厭世樣，內心則好八卦。
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Dee Dee似Batman，下巴有一處黑印。

OT家中有兩隻貓男：11歲的橘貓Milk Milk，同埋8歲的賓士貓Dee Dee。「Milk Milk個子瘦瘦，顏色半橘半白，因為同Dee Dee成日打交，有隻獠牙崩了，牠有一副厭世樣，但好八卦，甚麼都要知。Dee Dee是隻肥仔，顏色半黑半白似Batman，下巴有處黑色，似粒鬚，樣子跟性格一樣都是傻更更。」

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牠倆最愛坐主人的圖畫及product上。

最黐媽媽

以前讀設計的OT經常畫紙樣及做model，有些product照要影相，Milk Milk同Dee Dee最愛八卦：「牠們硬係要走來八卦，仲要坐我的圖畫、product上面，我都不知笑還是喊。牠們很sweet，每次回家都會飛奔到門望我哋，又會喵兩聲打招呼。」牠們最黐媽媽，一定跟出跟入：「入房跟、煮飯又跟，去洗手間都會坐門外等，媽媽在洗手間太耐，Milk Milk會大叫，就像好擔心咁。」Dee Dee在冬天會直接鑽入他的被竇睡覺：「半夜會feel到有些東西頂下頂下，初時有點驚，知道是Dee Dee用頭撩開張被鑽入來時，心就被融化。」

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Dee Dee回來第一日，身形的骰到細過掌心。
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Dee Dee最愛黐著比牠大隻的Milk Milk。

不夠掌心大

講到養牠們的經過，OT說：「媽媽想養貓，所以上網找，當時有人執到一箱貓BB，目測只有兩、三個月大，我們便接了Milk Milk回家。Dee Dee是我表弟在學校的花園發現，當時落大雨，見牠自己在花園，細細粒一隻手掌都大過牠，就決定收養，養到現在肥肥白白。」OT遇上Milk Milk及Dee Dee是緣分。「既然牠們出現在我與家人的人生，就要給牠們一個家，大家一起生活。婆婆經常話我哋上一世欠了牠們，所以今世來討債。但就算真我也覺得還債還得很幸福。不知不覺已養了牠們10年，一早已習慣，我們就好似一家人，一起食飯、瞓覺，心靈上很滿足。」

謝家俊：還貓債還得很幸福

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/謝家俊：還貓債還得很幸福-290733
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