謝影雪右手讓賽 柳應廷：可以玩下

MIRROR成員柳應廷(Jer)，昨日出席電影《媽媽的神奇小子》電影主題曲《神奇之路》CD Single簽名活動，Jer表示，近日有留意香港運動員出戰東京奧運賽事時的情況。



談到羽毛球運動員謝影雪，聽著MIRROR代表作《IGNITED》練習，Jer特地留言為她打氣，「香港運動員為香港付出咗好多，如果謝影雪都有留意MIRROR，我哋應該去佢fans page留言支持。」本身是「鏡粉」的謝影雪表示，若能與MIRROR打羽毛球友誼賽，她與鄧俊文願以右手讓賽，Jer聞言即興奮表示，「好喎！不過佢哋讓我哋單手，我哋都唔會贏到，不過可以玩下。」

想MIRROR配搭運動員做節目

Jer稱，運動員代表香港出戰奧運，就如《媽媽的》電影裡殘奧田徑賽金牌得主蘇樺偉一樣，為比賽付出難以想像的汗水與眼淚，很值得大家支持和了解，「希望大家多啲將焦點放響香港運動員身上，如果將來有節目係MIRROR加運動員嘅話，都算係幾新鮮同得意嘅配搭。」