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譚淇淇的愛反肚獵犬
3 小時前
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譚淇淇
譚淇淇的愛反肚獵犬

譚淇淇(Kiki)身兼Rapper、模特兒及節目主持多職，更是MC Jin(歐陽靖)首位女徒弟。Kiki又兼顧主理環保活動公司及蘭桂坊的酒吧生意，非常忙碌。幸好，Kiki有小獵犬陪伴，愛反肚的Miyo令她生活上增添不少歡樂，亦是她的動力來源。

撰文：畸豬

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米旭(Miyo)好靚仔。

Kiki的狗狗叫米旭(Miyo)，三個月大，是查理斯小獵犬仔仔：「表面睇Miyo很惡，其實牠友善好動，很平易近人的狗仔。」名字特別，發音有點似廣東話「咪郁」：「牠頑皮時，我發惡叫牠不要動時就會喝『咪郁』，Miyo以為我叫牠，不是鬧牠。結果，牠每次都興奮地走到我身邊。」


最愛反肚俾人摸
Miyo最喜歡反肚讓人撫摸，總之見人就反：「有次我唔開心，很夜才回家，Miyo已睡了，一知回家就即起身陪我。那晚，牠在我面前反了多次肚仔，像逗我開心，那刻我很感動。」Miyo喜歡欺負主人，經常發少爺脾氣。「牠會不停吠，有朋友來家，就會扮嗲扮文靜，令人覺得牠是乖毛孩。」

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最喜歡反肚讓人摸。
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性格友善好動，對食物很敏感。

米旭緣分
Kiki自小便喜歡狗狗，與Miyo的開始，一切是緣分：「之前在英國見到一隻狗狗很有氣質，當時不知牠是甚麼品種，只影相留念，還做了電話wallpaper，之後才知是查理斯小獵犬。多年後，竟然讓我遇到米旭，二話不說就養了。Kiki曾養過poodle、兔仔、鸚鵡、倉鼠等，但對牠們的印象不深，只記得牠們很快就不見了，當時非常傷心。現時她還養有兩條魚：「一仔一女的孔雀魚，差不多半歲，但不會大的，是離世的孔雀魚藍藍的BB。」

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剛養Miyo是BB，當時將牠放在籠裡照顧。
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Kiki有隻與Miyo很似樣的毛公仔。
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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/譚淇淇的愛反肚獵犬-281185
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